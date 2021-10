Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa a pierdut primul derby al sezonului, cel cu FCSB, dar acum are sansa sa se reabiliteze in fata...

- Zece meciuri importante se joaca in aceasta runda in intreaga Europa, incepand de maine cu Dinamo - Rapid, continuand duminica, maximum cu „El Clasico” Barcelona - Real și Derby d'Italia Inter - Juventus, și incheind luni, cu Beșiktaș - Galatasaray Aceasta este runda derby-urilor, a meciurilor importante,…

- Mircea Rednic, 59 de ani, și-a legat destinul și succesul in Romania de Rapid și Dinamo, cele doua rivale ce se dueleaza maine Dinamo - Rapid se joaca sambata, ora 20:30, in Ștefan cel Mare. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom 1 și Digi…

- Weekend-ul acesta, spectacolul fotbalului ne ofera cinci derby-uri importante pe „Batranul Continent”. De la Dinamo - Rapid in Liga 1, la Barcelona - Real Madrid in La Liga, iata care sunt cele cinci meciuri pe care nu ar trebui sa le ratam și unde le putem urmari. GSP a selectat cinci meciuri tari…

- Dinamo și Rapid se intalnesc sambata seara pentru prima data dupa 6 ani in Liga 1. Antrenorul giuleștenilor, Mihai Iosif a vorbit inaintea derby-ului din „Ștefan cel Mare” și ii lauda pe fanii „cainilor” pentru un episod petrecut in trecut, imediat dupa ce Rapid a dat faliment. ...

- LPF a anunțat astazi programul etapei #12 din Liga 1, prima dupa meciurile echipei naționale. Capul de afiș al rundei e reprezentat de meciul dintre CFR Cluj și Rapid. Runda va fi deschisa de Dinamo, care va incerca sa obțina prima victorie de la revenirea lui Mircea Rednic. Roș-albii au meci la Mediaș,…

- ​Mihai Stoica a savurat din plin victoria categorica a FCSB-ului cu Dinamo (6-0), iar la finalul disputei de pe Arena Naționala a surprins prin postarea de pe contul personal de Facebook.VIDEO Liga 1: FCSB, victorie zdrobitoare în fața rivalei Dinamo: 6-0 - Cea mai mare diferența de scor din…

- The FCSB football player, Florin Tanase, declared, on Saturday, in a press conference, that he is confident before the derby with Rapid, which he considers that his team will win without problems. "A derby awaits us tomorrow, it will definitely be a beautiful match. We are playing against…