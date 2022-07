Cel puțin 19 persoane au fost ucise dupa ce doua rachete rusești au lovit un bloc de apartamente cu mai multe etaje și un centru de agrement in orașul-port Odesa, vineri dimineața, au anunțat oficialii ucraineni. Alți 38 de oameni au fost raniți grav, 6 dintre ei fiind copii. Rușii ar fi lovit Odesa cu bombardiere strategice Tu-22, care au lansat rachete Kh/X-22 (sau AS-4 Kitchen in codificarea NATO), similare celei folosite la distrugerea centrului comercial din Kremenciuc, scrie Unian.net. Imaginile video de la fața locului arata mormane de moloz in zonele in care pana acum era aceasta baza…