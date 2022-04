Stiri pe aceeasi tema

- Instituția prezidențiala de la Chișinau califica drept falasa informația raspandita de presa rusa potrivit careia o coloana de tehnica militara din Romania s-ar indrepta spre Republica Moldova. Președinția Republicii Moldova spune ca informația este una falsa, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md.…

- In apropierea localitații Maiak, raionul Grigoriopol, regiunea transnistreana, ar fi fost aruncate in aer doua antene, destinate militarilor. Informația nu este confirmata oficial. Explozii la Tiraspol. Lansatorul de grenade folosit se afla in dotarea Rusiei și „Transnistriei”. Moscova inventeaza pretexte…

- Dupa trei zile in care presa din toata lumea a scris despre dispariția din spațiul public a ministrului rus al apararii, Serghei Șoigu, pagina oficiala de Facebook a Ministerului Apararii de la Moscova a publicat sambata de dimineața un video in care apare generalul și despre care se scrie ca e de la…

- Din 27 martie, compania Tarom reia zborurile din Chișinau. Informația a fost confirmata pe pagina de Facebook a transportatorului. Avioanele Tarom vor zbura din Chișinau spre București și in sens opus. Prețul biletelor incepe de la E91. Amintim ca, din 21 martie, Moldova a deschis o porțiune a spațiului…

- Traficul autovehiculelor pe drumul judetean 222, intre satele Enisala si Salcioara, este restrictionat, incepand de marti, din cauza unor exercitii militare care se desfasoara cu munitie de razboi, a anuntat pe site-ul propriu Consiliul Judetean (CJ) Tulcea care citeaza o adresa a Ministerului Apararii…

- Ministerul Apararii a anuntat, sambata seara, ca a sesizat autoritatile cu privire la false ordine de chemare la mobilizare in judetul Dambovita. Citește și: Se prelungește și in luna martie sesiunea de primire a solicitarilor de finanțare pentru cooperare ”Inca un fals grosolan ne-a fost semnalat de…

- Nave militare din Flota Nordica a Rusiei au incheiat o serie de exercitii antisubmarin in Marea Norvegiei, a anuntat luni Ministerul Apararii rus, citat de Reuters. La antrenamente au participat un crucișator echipat cu rachete, o fregata și un elicopter specializat pe localizarea submarinelor.