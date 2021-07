Dacă nu trădează nimeni, Cîțu ce câștigă? Mai sunt doua luni pana la Congresul PNL, cand se va alege președintele. Doua luni cat doua veri. Cat doua veri de lungi, nu și fierbinți. La PNL nu arde nimic, este o falsa impresie. E bine ca dureaza atat de mult și iși exhiba ideile care parca-s lovite de tren. Macar vede lumea ce […] The post Daca nu tradeaza nimeni, Cițu ce caștiga? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

