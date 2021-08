„Dacă nu reuşim să controlăm incendiul vom avea o mare problemă”. Avertismentul viceguvernatorului Atenei Aerul a devenit aproape irespirabil la Atena, din cauza fumului degajat de incendiile care au ajuns in suburbiile capitalei Greciei, relateaza sambata dpa. “Inchideti toate geamurile si nu iesiti din case”, le-au cerut autoritatile locuitorilor. Flacarile au continuat sa arda toata noaptea la nord de Atena si in oras a plouat cu cenusa. “Daca nu reusim sa controlam incendiul azi, vom avea o mare problema”, a avertizat sambata dimineata la televiziune Vassilis Kokkalis, viceguvernator al Atenei, responsabil cu protectia civila. Potrivit acestuia, vantul s-a calmat totusi pe parcursul noptii, ceea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

