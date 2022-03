Stiri pe aceeasi tema

- Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa in care reflecta asupra a ceea ce s-a intamplat in Ucraina in ultimele doua saptamani, de la invazia rusa. „In pofida asigurarilor date de catre mijloacele de propaganda susținute…

- Amenințata de forțele speciale ruse, Olena Zelenska refuza sa se lase intimidata. „Sunt ținta numarul 1, soția și copiii mei numarul 2”, a spus Volodimir Zelenski intr-un video, distribuit pe rețelele de socializare joi, 24 februarie. De cand a pornit razboiul intre țara sa și Rusia, președintele ucrainean…

- Olena Zelenska, sotia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a postat un mesaj sfasietor in social media despre copiii care au murit de cand Rusia a invadat Ucraina. Aceasta postat si fotografii cu copiii ucisi, precizand

- Olena Zelenska a transmis un mesaj emotionant dupa aproape doua saptamani de la inceperea razboiului. Soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat poveștile mai multor copii din Ucraina, care și-au pierdut viețile in timpul bombardamentelo

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu pentru CNN, dintr-un buncar secret. Zelenski este de parere ca, atat timp cat atacurile ordonate de Putin asupra orașelor din Ucraina nu se vor opri, va fi foarte greu de negociat un acord de pace. In interviul sau acordat pentru CNN din…

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a adus un omagiu femeilor din Ucraina, despre care spune ca au devenit fața rezistenței țarii impotriva forțelor ruse. De asemenea, ea a mai postat o mulțime de imagini cu dezastrele facute de bombele aruncate de Rusia.

- SUA ramane in contact regulat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski printr-un telefon securizat prin satelit pe care americanii l-au oferit guvernului ucrainean luna trecuta, inainte de producerea invaziei rusești, potrivit unui oficial american familiarizat cu problema, transmite CNN.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari, sambata, ca „a spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. „Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, a declarat Zelenski intr-o inregstrare…