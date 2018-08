Stiri pe aceeasi tema

- Aerul conditionat, in ziua de azi, nu mai este un lux sau nu ar trebui sa mai fie pentru soferi avand in vedere temperaturile ridicate pe care le traim de la un an la altul. Cu toate asta, nu multa lume stie sa le foloseasca eficient pentru un randament maxim si un consum energetic scazut, cauzele fiind…

- A cere ajutorul doctorului atunci cand esti bolnav nu este pacat, cu toate ca boala e de la Dumnezeu – pentru ca si priceperea doctoriceasca tot Dumnezeu o da, si doctoriile tot Dumnezeu le-a zidit. Asadar, cand ne folosim de doctor si doctorii, nu ne folosim de ceva aflat in afara cailor si ...

- Uleiul de in este bogat in vitamine, minerale si este o excelenta sursa de acizi grasi sanatosi Omega 3 si Omega 6. Nu contine gluten si poate fi consumat de persoanele ce sufera de intoleranta la gluten. Uleiul de in poate fi inclus pe lista alimentelor cu beneficii extraordinare pentru sanatate.…

- Conducerea postului TV Moldova 1 dezminte, intr-un comunicat de presa, acuzațiile de incorectitudine. PAS și PPDA s-au aratat deranjați de faptul ca Moldova 1 nu ar reflecta pe larg acțiunile de protest din ultimele zile.

- Hotelurile iți ofera posibilitatea de a lua o pauza de la rutina ta și este draguț sa te intorci intr-o camera in care deja s-a facut curat, s-a aruncat gunoiul și s-au schimbat așternuturile.

- Masatul este un instrument din arsenalul oricarui macelar, bucatar profesionist sau amator pasionat de arta culinara. Originile cuvantului, ca și ale uneltei, sunt turcești. Masatele sunt confecționate din diferite materiale, de exemplu, din ceramica și oțel.