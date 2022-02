Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca ansamblurile de iluminare a insulelor de calmare de pe DN1 au fost furate, la mai putin de o saptamana de cand au fost montate. DRDP Brasov a depus plangere penala, insa compania recunoaste ca…

- Sistemele de iluminare montate in urma cu mai putin de o saptamana pe insulele care au rolul de “calmare” a traficului rutier de pe DN 1, la granita dintre judetele Brasov si Sibiu, au fost furate. Directia Regionala de Drumuri Brasov face apel la cetateni sa ofere informatii pentru prinderea autorilor,…

- Primul satelit de explorare solara al Chinei a surprins de pe orbita linia spectrala solara H-alfa, ceea ce poate furniza informatii importante despre caracteristicile eruptiilor solare, a anuntat vineri un reprezentant al Administratiei Spatiale Nationale din China (CNSA. Satelitul a fost lansat in…

- Panourile solare, alternativa la explozia prețurilor: Finanțare prin AFM sau pe cont propriu? Panourile solare, alternativa la explozia prețurilor: Finanțare prin AFM sau pe cont propriu? Interesul romanilor pentru surse alternative de energie este tot mai crescut dupa explozia prețurilor la curent…

- Vineri, atmosfera va fi variabila. Soarele rasare la ora 07:59. Peste noapte va ninge pe arii extinse, iar la munte va ninge viscolit. Pe timpul zile vor fi perioade cu cer innorat și senin, dar se vor inregistra și ninsori. Vantul va sufla slab spre moderat și cu putere la munte. Soarele va apune…

- Luna plina din 18 ianuarie va rasari in zodia Racului și va aduce o perioada dificila pentru zodii, va amplifica emoțiile, sensibilitațile și dorințele ascunse ale fiecaruia dintre noi. Trebuie sa fim mai atenți la reacțiile noastre și la ceea ce spunem, pentru ca Luna plina din Rac poate amplifica…

- Schimbarile climatice au inceput deja sa produca efecte vizibile chiar in prezent, dincolo de efectele catastrofale pe care le pot avea, evident, in viitor. Fenomenele extreme sunt din ce in ce mai comune in diverse parți ale lumii, fie ca vorbim de canicula sau furtuni devastatoare, care lasa sute…