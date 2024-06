Stiri pe aceeasi tema

- Irina Loghin, una dintre cele mai indragite inteprete de muzica populara din Romania și se bucura de mult succes. Are o cariera construita de-a lungul anilor și demonstreaza ca reușește sa se descurce in orice moment deuna singura. Iata ce imagini au surprins paparazzii celui mai tare site de știri…

- Dominic Marcu este decis sa bata toate recordurile in acest an in automobilismul romanesc. Pilotul a devenit in aprilie primul pilot al unei mașini electrice care s-a impus in clasamentul general al unei etape de viteza in coasta din Campionatul Național. Bolidul cu care Dominic va concura de la cursa…

- Este iar scandal monstru in muzica populara! Gheorghe Turda reaprinde conflictul dintre el și Constantin Enceanu, dupa 3 ani de cand nu și-au mai vorbit deloc. Tot mai multe dispute au aparut, in ultimii ani, intre cantareții de folclor. Unul dintre cele mai aprinse conflicte a fost cel dintre Gheorghe…

- „In ziua de 10 aprilie a.c., in jurul orei 02:20, o patrula de politie din cadrul Politiei Municipiului Rosiori de Vede, in timp ce se afla in serviciul de patrulare pe strada Dunarii, din localitate, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto si-a continuat deplasarea,…

- Ionel Ganea, saltat cu forța inainte de Romania – Irlanda de Nord. Fostul internațional a fost scos din automobilul sau direct de catre oamenii legi, dupa care verificat și sancționat. De ce a ajuns sa ramana fara permis și ce nereguli au descoperit polițiștii cand au reușit sa il prinda. The post Ionel…

- Incident mai puțin obișnuit pe o șosea din județul Hunedoara, la mijlocul acestei saptamani. Șoferul unui microbuz școlar, oprit pentru un control, a acroșat o autospeciala de poliție. „La data de 20 martie 2024, in jurul orei 15.50, polițiștii rutieri din cadrul Formațiunii Rutiere Simeria, din județul…

- O cantareața de muzica populara a fost impușcata in cap de soț! Artista l-a iubit enorm pe barbat, insa gelozia lui a adus-o la un pas de moarte. Ce a marturisit Maria Ghinea despre coșmarul prin care a trecut.

- Pe 14 martie 2024 s-au implinit 7 ani de la moartea regretatei cantarețe de muzica populara Ileana Ciuculete. Averea ei a reprezentat subiect de disputa intre cei ramași indurerați. Ce s-a intamplat cu moștenirea lasata in urma, dupa atat de mulți ani. 7 ani de la moartea interpretei de muzica populara…