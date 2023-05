Dacă noile cercetări vor da rezultate, profesia de medic stomatolog ar putea fi amenințată cu dispariția In prezent, oamenii de știința exploreaza diverse cai pentru a face sa creasca dinții din nou, inclusiv implanturile de celule stem dentare și anticorpii monoclonali. Niciuna dintre ele nu este inca pregatita pentru programari fara programare, dar avanseaza rapid și ar putea fi disponibile relativ curand, daca se vor dovedi a fi de succes in studiile pe oameni, scrie iflscience.com. Implanturile dentare cu celule stem sunt exact ceea ce sugereaza numele, celulele stem sunt prelevate de la un donator cu dinți sanatoși și implantate intr-o persoana cu un dinte lipsa sau deteriorat, in speranța… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 3 anunța pe toți șoferii ca astazi, 11 mai 2023, a fost deschisa circulația pe sub pasajele recent construite in zona intersecției bulevardului Theodor Pallady cu strada Nicolae Teclu. CITESTE SI BREAKING NEWS Scene macabre in București! Salvat de polițiști in ultima clipa,…

- Premierul Cambodgiei, Hun Sen, a abrogat joi o lege pe care a anuntat-o in urma cu doua luni pentru a proteja o specie de delfini pe cale de disparitie din fluviul Mekong, dupa ce au fost descoperite noi mamifere fara viata, informeaza AFP."Vrem sa protejam delfinii care sunt in pericol de disparitie,…

- Baiețelul, din satul Merii, județul Dambovița, a fost dat disparut dupa ce a plecat de acasa si nu s-a mai intors. El a fosit gasit mort luni, 24 aprilie, de polițiști intr-un lac din zona unei balastiere.Dispariția copilului a fost semnalata de mama acestuia.„Politistii din cadrul Sectiei nr. 9 Politie…

- Stonehenge din Anglia este unul dintre cele mai cunoscute și totodata misterioase construcții megalitice de pe glob. Pana acum doi-trei ani, specialiștii credeau ca Stonehenge a fost un uriaș calendar solar. Noile cercetari contrazic tot ceea ce s-a știut pana acum.

- Doar pana pe data 15 martie, absolvenții de rezidențiat sau ai cursurilor unei a doua specialitați se mai pot inscriue la examenul care va avea loc in perioada 12 aprilie-12 mai, intr-o clinica acreditata pentru formarea in specialitatea respectiva. Ministerul Sanatatii organizeaza in perioada 12…

- Noile cercetari arata ca este suficient sa parcurgem intre 5.000 și 7.000 de pași zilnic pentru a ne bucura de o viața lunga. Cei 10.000 de pași pe zi recomandați in trecut sunt doar un mit, susțin specialiștii acum. Numarul optim de pași pe care ar trebui sa-i facem zilnic pentru a ne bucura de longevitate…

- Un investitor doreste sa realizeze un Plan Urbanistic Zonal, vizand un teren din municipiul Constanta. In acest sens, a fost depus un memoriu de prezentare la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. Terenul pentru care se realizeaza PUZ in scopul introducerii sale in intravilan si reglementare…

- Implanturile dentare sunt printre cele mai populare soluții de tratament de recapatare a funcțiilor dinților și ofera pacienților beneficii imediate și pe termen lung. Tratamentul cu implant dentar reprezinta o modalitate revoluționara de a inlocui dinții care s-au pierdut ori sunt deteriorați puternic.…