- Oana Zavoranu vrea sa plece din Romania, dar nu definitiv. Vedeta și soțul ei se gandesc sa locuiasca o perioada in țara, iar o perioada in America. La inceput de 2022 au planuri mari impreuna. Oana Zavoranu și Alex Ashraf sunt casatoriți din 2016. De atunci, cei doi soți sunt de nedesparțit, fac echipa…

- TJ Miles, noua vedeta a internetului, cunoscut de majoritatea de pe Tik Tok, este unul dintre concurenții echipei Faimoșilor de la „Survivor Romania” 2022. TJ Miles are 33 de ani și s-a facut remarcat pe internet pentru replici precum „big blana cap coada” sau „wow, be careful”. Acesta nu este din Statele…

- Andreea Antonescu și Traian Spak s-au desparțit, insa nu au semnat inca actele de divorț. Artista iși dorește sa se intoarca in America, acolo unde locuiește tatal fetiței sale, insa planurile sale nu sunt clare din cauza concertelor pe care ar trebui sa le aiba in urmatoarea perioada.Chiar daca s-a…

- Leonardo DiCaprio a ajuns de nerecunoscut și nu mai arata așa cum toata lumea il ținea minte. Actorul de la Hollywood s-a ingrașat kilograme și și-a lasat barba. In noul film in care joaca, acesta este cu greu recunoscut de fani. Leonardo DiCaprio joaca in cel mai nou film, „Dont Look Up”, care va aparea…

- Andreea Antonescu și Traian Spak s-au desparțit dupa mulți ani de relație. Artista a fost invitata in emisiunea online „In Oglinda”, unde a vorbit și despre decizia de a se intoarce in Romania din Statele Unite ale Americii, dar și cum l-a anunțat pe soțul ei ca mariajul lor a ajuns la final. O perioada…

- Victor Chirila este noul ambasador al Republicii Moldova in Romania, decretul numirii sale in aceasta funcție fiind publicat vineri in Monitorul Oficial, informeaza MOLDPRES. El a mai exercitat functia de consilier la Ambasada Republicii Moldova in SUA. Victor Chirila, 50 de ani, are studii de masterat…

- Zeci de interviuri, dezvaluiri de senzație și povești neștiute. Declarații in premiera și multe culise de viața. Asta incearca sa scoata Mihai Bobonete, Catalin Maruța sau Mihai Morar de la invitații care vin la podcasturile lor de pe YouTube.Sunt vedete și sunt cunoscute de toata lumea. Apar la televizor,…