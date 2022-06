Dacă n-ai smartphone, nu mănânci la restaurant In pandemie, terasele și restaurantele nu au avut voie sa dea meniurile printate, pentru a se evita contactul cu suprafețele posibil contaminate, iar noutatea introdusa pe piața a fost folosirea unor meniuri digitale, sub forma de QR code, scanabile cu te Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

