Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBES – Ceea ce se declara o rapire, la 112, s-a dovedit a fi o farsa pusa la cale de doua fete din Caransebes care, plictisite de atata joaca cu papusile, s-au gandit sa transforme autoritatile statului in marionete! Totul a inceput joi, 6 august, in jurul orei 20.13, cand politistii din municipiu…

- Potrivit polițiștilor bucureșteni, sambata dimineața, o persoana a sunat la numarul de urgența 112 și a anunțat ca, in zona Mihai Bravu, un barbat a fost agresat și are nevoie urgenta de ajutor medical. Polițiștii Secției 10 au stabilit ca in dimineața zilei de sambata, dupa ce i-a dus cu…

- Polițiștii ieseni cauta un barbat care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea barbatului sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 06 iulie a.c., polițiștii din cadrul…

- La data de 02 iulie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Iasi au fost sesizati cu privire la faptul ca, in data de 01 iulie a.c., CEPAREANU ROBERT-STEFAN, de 24 de ani, a plecat de la domiciliul sau din municipiul Iasi si nu a mai revenit. Semnalmentele barbatului: 193 cm inaltime, 73 de kg,…

- Parintii unei tinere in varsta de 18 ani din Bihor au alertat Politia dupa ce fiica lor, Alexandra Kis, in varsta de 18 ani, a iesit din casa, duminica la pranz, iar de atunci nu mai e de gasit.

- Polițiști din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov desfașoara activitați de depistare a doua minore, in varsta de 15, respectiv 12 ani din mun. Brașov, jud. Brașov. Polițiștii au fost sesizați la data de 25.06.2020, in jurul orei 10.00, de catre mama minorelor, care a declarat faptul…

- Oțoiu Paul Gerhard, barbatul din Alba, suspectat ca și-ar fi omorat mama in bataie, a fost dat oficial in urmarire generala. Acesta se afla sub control judiciar, dar din 22 mai polițiștii din Alba, dar și din țara nu mai știu nimic de acesta. Deși, domiciliul pe hartie al barbatului este in București,…

- Noapte alba la Hincești. Mai mulți oameni voluntari, alaturi de parinți și polițiști s-au mobilizat și cauta copilul de doar 6 ani, care a disparut fara urma in data de 26 mai. Ofițerul de presa al IP Hincești, Cristina Vicol a comunicat pentru PUBLIKA.