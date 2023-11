Stiri pe aceeasi tema

- Cum iți poți prelungi viata cu cel puțin sase ani. Respectarea a opt obiceiuri sanatoase par fi secretul unei vieți mai lungi Oamenii care respecta opt comportamente sanatoase, precum renuntarea la fumat si activitatea fizica regulata, pot avea o varsta biologica cu sase ani mai mica decat varsta lor…

- Fostul fotbalist Lucian Burdujan a fost dat disparut, dupa ce familia nu a mai putut lua legatura cu el din luna septembrie, potrivit IPJ Neamt. Contactat de GSP, Lucian Burdujan a spus ca este la munca, iar apoi a inchis.Lucian Burdujan a fost dat disparut de mama sa. "La data de 20 octombrie, politistii…

- Deși examenele medicale obișnuite nu pot detecta imediat diferențele in ceea ce privește profilul metabolic și riscul de a atinge o varsta mare, acest studiu a utilizat datele de la 44.000 de suedezi care au fost investigați pe parcursul a 35 de ani. Astfel, s-a ajuns la concluzia ca persoanele cu valorile…

- Accident violent in apropierea localitații Chetrosu din raionul Anenii Noi. O femeie in varsta de 65 de ani a fost dusa la spital dupa ce mașina in care se afla ca pasagera a fost tamponata din spate de un autocamion. Coliziunea s-a produs joi, 12 octombrie. Primele imagini cu consecințele accidentului…

- Peste 50% din populația Republicii Moldova, preponderent femei, cu varsta cuprinsa intre 25 și 34 de ani, este inactiva din cauza responsabilitaților familiale. Femeile realizeaza, in medie, de trei ori mai multa munca de ingrijire neremunerata decat barbații și reprezinta majoritatea (65%) din forța…

- Cel puțin trei persoane din Romania au murit saptamana aceasta dupa ce au fost infectate cu virusul West Nile, relateaza duminica, 20 august, Euronews. Nu exista un vaccin sau un tratament antiviral specific pentru acest virus, care se transmite prin ințepaturi de țanțari.Peste 10% dintre țanțarii din…

- Romanii care au goluri in cartea de munca isi mai pot cumpara vechime doar cateva zile. Șansa dispare la sfarșitul lunii Romanii mai interesați de aceasta procedura sunt cei care au un stagiu de cotizare de 12-13 ani și ajung la varsta de pensionare, aceasta fiind singura modalitate pentru a putea beneficia…