- Un buzoian in varsta de 23 de ani este dat disparut, dupa ce, ieri, nu a mai ajuns acasa de la serviciu. Telefonul ii este inchis, in timp ce apropiații iși griji din ce in ce mai mari. Constantin lucreaza la o societate comerciala din comuna Candești, iar sambata și-a sunat prietena pentru a o …

- Suna de urgența la 112 daca ai vazut-o pe adolescenta din imagine. Zamacau Elena Patricia are 14 ani și a disparut din Sibiu. Precizarile facute in cadrul unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

- Daca l-ai vazut pe baiețelul din imagine, suna la 112! Radoslav Alexandru Bogdan a fost dat disparut, asta dupa ce nu s-a mai intors de la scoala. Poliția il cauta pe adolescent și face apel la intreaga populație.

- Alerta in Valcea, dupa ce o fata in varsta de 12 ani a disparut. David Petruța Daniela ar fi plecat de acasa, din localitatea Prundeni, și nu s-a mai intors. Tot de atunci, nimeni nu mai știe nimic de ea, iar familia e disperata și incearca sa o gaseasca.

- UPDATE ,,Minorul a fost gasit, din primele date nu au reieșit indicii ca ar fi fost victima vreunei infracțiuni.” , a precizat Biroul de Presa al IPJ Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA IPJ BUZAU anunța ca, azi, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost sesizați cu privire la faptul…

- Alerta in București, dupa ce o fata in varsta de 13 ani a disparut. Larisa ar fi plecat de acasa cu doua zile in urma si nu s-a mai intors. Tot de atunci, nimeni nu mai știe nimic de ea, iar familia e disperata și incearca sa o gaseasca.

- Un copil in varsta de 12 ani a plecat de acasa in cursul zilei de astazi și nu s-a mai intors. Familia nu mai știe nimic de minor și a alertat autoritațile. Poliția cere ajutorul romanilor pentru a-l gasi și a-l aduce in siguranța acasa.

- La data de 29 martie 2024, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea au fost sesizati cu privire la faptul ca, in cursul zilei , numitul VITULESCU CONSTANTIN de 25 ani a plecat voluntar de la Centrul de Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati din localitatea Horia si…