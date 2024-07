Stiri pe aceeasi tema

- Mihai a disparut azi la ora 14:00, din Berchez! „Familia lui nu mai stie nimic de el si nu le raspunde la telefon. A fost imbracat doar intr-o pereche de pantaloni scurți și in șlapi. Daca l-ati vazut sau il vedeți, sunați la 0769242956.” – se arata intr-un anunț de pe rețelele de socializare. Familia…

- Daca ai vazut-o pe fata din imagine, anunța autoritațile! Din Ștefania Nicoleta a fost data disparuta de familie, iar politia a dat-o in urmarire, dupa ce a spus familiei ca pleaca de la mall spre casa, insa nu a mai ajuns la domiciliu.

- Suna la 112 in cazul in care l-ai vazut pe adolescentul din imagine! Vasile Ionuț Griguta are 14 ani și a disparut din localitatea Florești ieri dimineața. Iata care sunt semnalmentele copilului.

- E alerta in Olt dupa ce un minor in varsta de 13 ani a disparut! Elmondo a plecat de acasa, din comuna Brebeni, si nu s-a mai intors. Familia și oamenii legii il cauta. Daca l-ai vazut, suna la 112!

- FOTO: Mai multe imobile ale unui barbat din Șendriceni, rascolite de polițiști. Ce au cautat oamenii legii Luni, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Botoșani au pus in executare 5 mandate de percheziție domiciliara, la imobile aparținand unui barbat, din comuna…

Alerta in Maramureș! Poliția cere ajutorul cetațenilor: Un barbat de 43 de ani este cautat de oamenii legii.foto

- Oana Zavoranu și-a petrecut anul acesta Paștele in Maramureș. A vizitat nordul țarii și s-a declarat impresionata de oamenii pe care i-a intalnit acolo, de peisaje, dar și de tradiții. Spre deosebire de alți ani cand statea acasa alaturi de soțul ei, Oana Zavoranu a decis sa petreaca acum intr-un loc…