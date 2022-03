Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev, formație pregatita de antrenorul roman Mircea Lucescu, a decis sa-și prelungeasca șederea in Antalya, unde se afla in cantonament, pentru a evita o intoarcere in Ucraina de teama unei agresiuni rusești, relateaza GSP . Mircea Lucescu a programat trei stagii de pregatire inaintea reluarii…

- Pentru prima oara în aproape 30 de ani a nins în Antalya, cea mai populara stațiune din Turcia. Plajele care atrag vara de vara milioane de turiști sunt acum acoperite cu zapada. În aceasta zona în care, chiar și în ianuarie, temperatura medie zilnica…

- In aceasta dimineața, Rapid a disputat primul meci amical al cantonamentului din Antalya, scor final 1-2 cu Diyarbakirspor. Reporterul GSP Vlad Nedelea se afla in Turcia și transmite zilnic cele mai noi informații din cantonamentele echipelor romanești. Incepand cu ora locala 11:00, 10:00 in Romania,…

- Multa lume, probabil, este dornica de noi experiențe, de noi descoperiri și cel mai mult de ieșirea din aceasta stare de incertitudine creata odata cu pandemia de Coronavirus. Vacanțele ar putea fi opțiunea cea mai buna pentru orice roman, dar oare va exista aceasta posibilitate daca inca suntem…

- Dupa ce a terminat anul pe locul 11, Chindia se pregatește pentru a doua parte a sezonului. Elevii lui Emil Sandoi s-au reunit și vor pleca intr-un cantonament in Turcia, in stațiunea Lara, de langa Antalya, in perioada 5-15 ianuarie. Acolo, Chindia va disputa 3 partide amicale, iar antrenorul mai vrea…

- CSU Craiova va efectua în aceasta iarna un stagiu de pregatire în Turcia, în Antalya. Echipa pregatita de Laurențiu Reghecampf va disputa trei meciuri amicale.Jucatorii se vor reuni luni (3 ianuarie), la Craiova, tot în ziua respectiva fiind programata si deplasarea în…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova va efectua un stagiu de pregatire in Antalya, in perioada 3-20 ianuarie, pentru a doua parte a sezonului competitional, a anuntat clubul, miercuri, pe pagina sa de Facebook. Reunirea lotului este programata la Craiova, pe 3 ianuarie, tot in ziua respectiva urmand…

- Totusi, cele mai cautate destinatii pentru vacanta de vara raman celebrele Turcia, Grecia, Egipt si Bulgaria, arata datele touroperatorului Christian Tour. Cea mai mare criza din istoria turismului au continuat pentru al doilea an consecutiv. Conform barometrului UNWTO, ȋn prima jumatate a anului 2021,…