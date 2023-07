Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este in continuare suspendata ca urmare a unui test pozitiv cu o substanța interzisa, efectuat pe durata US Open 2022. Dupa ce Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a amanat in nenumarate randuri judecarea procesului de dopaj, Simona este tot mai aproape de momentul care ii…

- CUMPLIT… Tragedie intr-o familie din Vaslui, care a aflat dimineața de la știri ca fiul lor, proaspat casatorit, și-a gasit sfarșitul intr-un teribil accident pe DN 1, in dreptul localitații Șaula, de langa orașul Huedin. Tinerii casatoriți erau polițiști și activau la momentul acesta la IPJ Cluj. In…

- Ce se va intampla cu examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat, in acest an, in contextul grevei din invațamant? E o intrebare la care nu doar elevii din clasele terminale – a VIII-a și a XII-a – așteapta un raspuns, ci și parinții acestora. A inceput a doua saptamana de greva generala in școli,…

- Exalco Romania, parte a grupului elen Exalco SA, liderul pieței de profile de aluminiu din Grecia, cu activitate in peste 35 de țari, a inaugurat primul sau showroom din Romania, care va deservi capitala și județele invecinate. Showroom-ul are o suprafața de 230 mp, iar clienții și partenerii Exalco…

- Misha e singura la 5 ani de la divorțul de Connect-R. Intr-un interviu pentru unica.ro, cantareața a recunoscut ca nu iși dorește sa se casatoreasca, dar nici sa devina mama a doua oara. In urma cu cinci ani de zile, Connect-R a surprins cu un mesaj public in care a anunțat divorțul de Misha, mama fetiței…

- Iți dorești o cariera in Jandarmeria Romana? Șapte sute de locuri sunt la dispoziție Inspectoratul de Jandarmi Judetean Botosani va desfasura activitati de recrutare a candidatilor pentru admiterea in instituțiile de invațamant postliceal pe locurile destinate formarii inițiale a cadrelor militare ale…

- Incepand cu data de 10 aprilie a.c,, colectivul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna s-a marit cu 45 de polițiști la inceput de cariera, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție ,,Vasile Lascar” – Campina și ,,Septimiu Mureșan” – Cluj, promoția aprilie 2023. Aceștia au fost primiți in randul…