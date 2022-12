Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea barbatului sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Ieri, 24 noiembrie, polițiștii au fost…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta o minora de 12 de ani, din Sangeorz-Bai care a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care pot oferi informații care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. Astazi, 22 noiembrie,…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 13 ani, care a plecat in data de 18 noiembrie de la domiciliu și nu a revenit. „Astazi, 21 noiembrie, in jurul orei 13:00, polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș au fost sesizați…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta o minora de 15 de ani, din Reteag care a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care pot oferi informații care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 12…

- Eveniment Tanara disparuta. O cunoașteți? Ați vazut-o? Sunați la 112! octombrie 24, 2022 13:56 IPJ Teleorman solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unei tinere CHIRAN FLORINA ALINA, in varsta de 20 de ani, reclamata ca fiind disparuta de pe raza comunei Vitanești, județul Teleorman.…

- *AȚI VAZUT-O?* La data de 8 octombrie a.c., in jurul orei 16:00, polițiștii Secției nr.1 de Poliție Ploiești au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca, la data de 7 octombrie a.c., concubina sa, ZURAN IRINA, in varsta de 42 de ani, a plecat in mod voluntar de la adresa undei…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 13 ani, care nu a mai revenit la domiciliu, dupa terminarea cursurilor școlare. „Astazi, la ora 14:46, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați de catre mama…

- Polițiștii din Salaj cauta un barbat de 35 de ani, din municipiul Zalau – TERHEȘ SERGIU-OCTAVIAN -, dupa ce aceasta a plecat, la data de 4 septembrie, de la domiciliu și nu a mai revenit. SEMNALMENTE: inaltime aproximativ 1,80 m, greutate 90 de kg, par negru, ochi caprui. IMBRACAMINTE: la data dispariției,…