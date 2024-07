Dacă îl vedeți pe Sergiu sunați de urgență la poliție! Vă rugăm distribuiți! PLECARE VOLUNTARA: La data de 7 iulie a.c., la ora 01.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au fost sesizați de familia unui minor, de 12 ani, din localitatea Motiș, județul Salaj – LINGURAR SERGIU ALBERTO, cu privire la faptul ca acesta a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. SEMNALMENTE: inaltime 1,50 m, greutate aproximativ 40 de kg., constituție atletica, fata ovala, ochi caprui, par brunet, fara semne particulare. IMBRACAMINTE: tricou de culoare neagra, pantaloni scurți negri și incalțaminte sport. Cetațenii care pot furniza orice informație in legatura… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

