Stiri pe aceeasi tema

- Fiica fostului primar de Durlești, Diana Crudu, retinuta de CNA si procurorii anticoruptie in dosarul afacerilor ilegale cu terenuri de la Durlesti, a fost plasata in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia a fost luata astazi de magistrației Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a postat un mesaj pe social media care a devenit viral. Un șofer a trimis un mesaj in care a cerut ca de Moș Nicolae vrea sa-și primeasca inapoi permisul suspendat. Oamenii din spatele instituției nu au trecut cu vederea cererea sa și au reușit intr-un mesaj viral…

- Haterii nu iau pauza nici in apropierea sarbatorilor, iar Betty Vișanescu știe acest lucru din propria experiența. Dupa ce a primit mai multe comentarii rautacioase, fiica lui Florin Salam a decis sa le transmita un mesaj celor care le scriu.

- Betty Vișanescu nu a trecut printr-o perioada tocmai stralucita pe parcursul sarcinii, insa acum traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Este implinita, iubita și are o familie frumoasa. Cu toate acestea, vedeta le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare despre una dintre…

- Dacian Ciolos a precizat ca nominalizarea sa ca si candidat pentru functia de premier ar putea fi un mesaj pentru PNL. „Nu ma consider tras pe sfoara, nu ma consider instrumentul nimanui. Obiectivul nostru este sa propunem o guvernare, indiferent ce calcu

- Emma Raducanu a transmis primul mesaj in limba romana. Emma Raducanu va veni in Romania pentru a juca la Transylvania Open. Cu toate ca in prezent se afla la Indian Wells, Emma Raducanu a avut timp sa inregistreze și un filmuleț in care vorbește in limba romana. Emma Raducanu, care a transmis primjul…

- In urma cu cateva zile s-a speculat in mediul online ca Florin Salam s-ar confrunta cu probleme de sanatate, insa artistul a infirmat toate zvonurile. La scurt timp dupa prima sa reacție a aparut și prima fotografie cu el. Cum arata artistul.

- Betty Vișanescu traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Este iubita, implinita, are o familie frumoasa și in urma cu doar cateva zile s-a mutat in casa noua, alaturi de fiul ei și de soțul ei. Cu toate acestea, fiica lui Florin Salam se confrunta cu cateva probleme de cand și-a…