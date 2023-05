Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Pocorschi a ales sa stea departe de lumina reflectoarelor și sa aiba o viața discreta. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini cu artistul și soția lui chiar pe strazile Capitalei.

- Marian Ionescu este un tata model, astfel ca ii face toate poftele fiului sau! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele artistului și l-au surprins alaturi de frumoasa lui soție, dar și baiețelul lor. Iata imaginile!

- Andreea Balan nu iși face griji! Indragita cantareața a invațat sa se bucure de fiecare moment din viața, indiferent de ce i se intampla. Paparazzii Spynews.rom, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” vedetei și au surprins dovada clara ca știe sa prețuiasca orice clipa.…

- Andreea și Sergiu Hanca au planuit sa se mute in Dubai și sa lase Romania in urma. Deși au avut mai multe planuri de-a lungul vieții, inclusiv o mutare in Polonia, aceștia iși doresc sa ajunga in Emirate. Soția fotbalistului l-a sprijinit tot timpul in cariera, iar acum au planuri noi de viitor.

- Poliția a ucis un suspect și a arestat alți trei in cazul impușcaturilor nerușinate care au ucis un guvernator de provincie din centrul Filipinelor și alte opt persoane, inclusiv sateni saraci care cautau ajutor de la liderul politic, au declarat duminica autoritațile. Uciderea guvernatorului din Negros…

- Slujba de inmormantare a filosofului Mihai Șora a fost marcata de un moment tensionat. Tom Șora, fiul filosofului, a luat cuvantul și a vorbit, timp de trei minute, despre relația cu tatal sau. Acesta a acuzat-o pe Luiza Palanciuc, soția cu 56 de ani mai tanara a lui Mihai Șora, ca a blocat relația…

- Madalina, soția lui Cristian Daminuța, și-a deschis cont pe platforma „OnlyFans”. Aceasta a explicat de ce a luat aceasta decizie. Cristian Daminuța, fost jucator la Poli Timișoara, Inter Milano sau Dinamo, și-a gasit liniștea in brațele soției sale, Madalina, alintata „Coca” de prieteni. ...