Daca faci videochat in Constanta, poti deveni „sirena“ preferata a membrilor tai! Inca din cele mai vechi timpuri, barbatii au fost fascinati de femeile care traiau in apele marii sau in preajma acestora. Asa a aparut, de exemplu, legenda sirenelor, fiinte de o frumusete supraomeneasca, avand capul si partea superioara a corpului sub forma de om, pentru ca partea inferioara sa se termine cu o coada de peste. Ele atrageau marinarii si ii faceau sa uite de iubite, de case si chiar si de comanda corabiilor. In zilele noastre, alte fiinte de pe malul Marii Negre se bucura de o putere de atractie cel putin la fel de mare. Este vorba despre fetele care au ales o cariera ca model… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

