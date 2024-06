Dacă Edi Iordănescu nu e supărat, noi ce mai vrem? Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, sambata seara, in prima reactie dupa infrangerea cu Belgia, ca este multumit de evolutia tricolorilor, opinand ca au facut ce au putut. El spune ca meciul cu Slovacia, decisiv pentru calificarea in optimi, este momentul adevarului pentru toata lumea. “Ne-am luptat, n-am cedat, am facut tot ce am putut si multumesc echipei. In repriza intai am suferit, nu e usor sa pleci de la 1-0, in partea a doua s-au schimbat lucrurile. Tot timpul e loc de mai mult, dar echipa a dat totul si nu pot fi suparat. Baietii astia au castigat acum cinci zile cu Ucraina si… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

