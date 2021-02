Dacă e joi, se joacă cu spectatori la „Ariel” Programul lunii februarie la Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel este concentrat pe zilele de joi (spectacole cu accesul spectatorilor) și duminica (spectacole online). Cei mai tineri spectatori s-au putut bucura joi, 4 februarie de spectacolul „Bicicleta roșie", iar in aceasta saptamana pot vedea spectacolul „Aventurile lui Chiț Miț", joi, 11 februarie incepand cu ora … Post-ul Daca e joi... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene cumplite au fost surprinse, duminica, intr-un parc de joaca din municipiul Hunedoara. Un barbat a fost filmat in timp ce a agresat doi copii. Scene cumplite au fost surprinse, duminica, intr-un parc de joaca din municipiul Hunedoara. Un barbat a fost filmat in timp ce a agresat doi copii. In imaginile…

- In acest sfarsit de saptamana, se vor relua reprezentatiile la Teatrul pentru Copii si Tineret "Calutul de mareldquo; Cei mai mici dintre spectatori sunt asteptati, doar insotiti de adulti, sa se bucure de doua povesti clasice: "Fata babei si fata mosneaguluildquo; si "Cei trei purcelusildquo;. Se pare…

- Teatrul pentru Copii si Tineret ''Gong'' Sibiu va produce in acest an doar trei spectacole noi, jumatate din ceea ce si-a propus initial, si va renunta la cele doua mari evenimente - ''Festivalul Tanar de la Sibiu'' si ''Sibiu Magic Show'', din cauza pandemiei…

- In aceasta saptamana, iubitorii de teatru sunt invitați in sala Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache”, unde sunt programate doua spectacole dedicate atat celor mici, dar si tinerilor.

- Teatrul pentru Copii și Tineret Gong iși redeschide salile pentru public cu capacitate limitata și prezinta primele spectacole din acest an. Weekend-ul acesta, cei mici sunt invitați sa il intalneasca pe Hermann, un baiețel de 8 ani care prin puterea imaginației transforma un drum banal spre școala…

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta joi, 24 decembrie, premiera spectacolului "Alba ca Zapada si cei sapte pitici" dupa Fratii Grimm, dupa 20 de ani de absenta a acestuia din repertoriu, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Titlul acesta nu a mai fost prezentat pe scena…

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu lanseaza luni, 14 decembrie, de la ora 10:00, seria de autor „Trilogia Creanga”. Construita ca un spectacol de teatru radiofonic in regia Evei Labadi, seria...

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezinta pentru prima data, in perioada 9 – 11 decembrie, o serie de trei spectacole lectura dupa texte contemporane romanești dedicate copiilor. Seria video va...