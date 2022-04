Dacă e aprilie, Rusia face masacre pe care apoi le dezminte Luna aprilie pare a fi o luna care a ramas in istorie ca perioada in care Rusia comite unele dintre cele mai rasunatoare și atroce masacre pe care le-a cunoscut omenirea. Bucha, Borodianko, Mariupol sunt doar trei din orașele ucrainene pe care rușii le-au atacat, iar in urma lor a ramas un dezastru greu de imaginat pentru secolul al XXI-lea și pe care nimeni nu l-ar fi crezut repetat dupa ororile din al doilea razboi mondial. Bucha va ramane in memoria tuturor drept scena unui masacru. Peste 400 de localnici au fost, pur și simplu, executați de forțele ruse aflate in retragere, iar președintele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

