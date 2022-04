Despre Ramona se pot povesti multe. A urmat Școala de Arta nr. 26 din Brașov, in gimnaziu a trecut la secția plastica. A studiat grafica, pictura și sculptura. La maturitate drumurile au dus-o spre medicina. In 2015 in urma unui accident vascular a paralizat. A incercat totuși sa fie activa și a lucrat pana in 2018, cand s-a pensionat. Pensionarea i-a adus cateva intrebari, ce sa faca, spre ce sa se orienteze. Și in 2020 a redescoperit pictura. Considera ca aceasta activitate ii da independența. Prin pictura și-a gasit forța de a merge mai departe. Niciodata nu a crezut ca poate face și altceva…