Imbatranirea pielii este un proces normal atunci cand inaintam in varsta. Dar anumite obiceiuri pot accelera acest proces, fara sa ne dam seama. Ridurile pot aparea mai repede daca dormim pe o parte, sunt de parere specialiștii in cosmetica. Atunci cand dormim in aceasta poziție, perna preseaza pielea din colțurile externe ale ochilor.