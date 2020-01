Dacă doriţi să revedeţi: selecţiuni din programul de Revelion! * In perioada asta am frunzarit diverse site-uri din care am aflat mii de chestii despre cum sa ne imbracam la petreceri, ce parfumuri sa folosim, cum sa preparam friptura / sarmalele / salata ori cum sa evitam / alungam starea de mahmureala; n-am gasit pe nicaieri sfaturi gen "cum sa facem rost de bani pentru petreceri, parfumuri, bucate ori mahmureala", de unde am inteles ca romanul se descurca. La urma urmei, fiecare a petrecut cum a putut si fiecare varianta (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Societatea de Transport București (STB) și Metrorex au anunțat programul mijloacelor de transport in comun de Revelion, tramvaiele liniilor 1, 10 și 41 și metrourile urmand sa circule intreaga noapte dintre ani.

- Societatea de Transport București (STB) și Metrorex au anunțat programul mijloacelor de transport in comun de Revelion, tramvaiele liniilor 1, 10 și 41 și metrourile urmand sa circule intreaga noapte dintre ani, potrivit Mediafax.In noaptea de Revelion, STB SA va asigura transportul public…

- Autoritațile și patronii localurilor din Constanța au pregatit pentru Revelion oferte dintre cele mai diversificate: de la petrecerea organizata in Piața Ovidiu, unde vor canta artiști consacrați și unde intrarea va fi libera, pana la petreceri retro sau cu muzica greceasca, potrivit Mediafax.Artiști…

- Programul mai multor linii de transport public va fi prelungit, in noaptea de Revelion. Pentru a asigura transportul celor ce isi vor petrece noaptea dintre ani in centrul orasului, Societatea de Transport Public Timișoara prelungește programul de lucru. Astfel, in data de 1 ianuarie 2020, mijloacele…

- Magazinele AUCHAN sunt deschise pe 31 decembrie in intervalul 8.00-18.00. Pe 2 ianuarie, programul este de la 10.00 pana la 22.00. Pe 1 ianuarie, magazinele sunt inchise. In cea mai mare parte, programul de Revelion al magazinelor Mega Image este urmatorul: 31 decembrie: intre orele 07.00 si 21.00 sau…

- Pentru sfârșitul anului 2019, Primaria a pregatit momente artistice cu interpreți de muzica etno, dance și live band, care vor crea o atmosfera memorabila, oferind un spectacol energizant, pentru toate gusturile: - La ora 22:00, pe scena din Piața Unirii va începe concertul oferit…

- Sarbatorile vin cu pași repezi, așa ca toți romanii se pregatesc pentru a se aproviziona cu diferite alimente ori bauturi pentru ca masa de Craciun sa fie una bogata. Astfel, daca vei ramane cumva fara provizii, iata programul Kaufland de sarbatori! Totodata, multe dintre magazinele mari iși prelungesc…

- Metrorex a anunțat programul circulației trenurilor de metrou in perioada sarbatorilor de iarna. Intre 25 și 29 decembrie, dar și pe 1 și 2 ianuarie, trenurile vor circula conform graficelor de weekend și sarbatori legale. In noaptea de Revelion, intre oree 00:00 – 1:00, trenurile vor circula la un…