Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat situația de pe front, la un an de la invazia Rusiei in Ucraina.

Ministerul rus al Apararii acuza Ucraina ca vrea sa organizeze o „provocare armata" impotriva Transnistriei.

Belarusul este pregatit sa lanseze producția de avioane de atac Sukhoi Su-25, a declarat președintele belarus Aleksandr Lukașenko in cadrul discuțiilor cu președintele rus Vladimir Putin, la 17 februarie, informeaza BelTA.

Administratia Volodimir Zelenski a reafirmat, vineri, refuzul negocierilor pentru oprirea razboiului izbucnit prin invazia rusa, cerand retragerea armatei ruse de pe teritoriul ucrainean, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a intalnit cu omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, noteaza…

Presedintele Aleksandr Lukasenko a declarat joi ca va ordona trupelor sale sa lupte alaturi de Rusia doar daca „o alta tara" lanseaza un atac impotriva Belarusului, a relatat agentia de presa de stat BelTA, informeaza news.ro.

Opinia publica din tarile europene nu este atat de monolitica pe cat si-ar dori Washingtonul sa fie, a declarat marti Serghei Nariskin, directorul Serviciului rus de Informatii Externe (SVR), citat de agentia TASS.

Corespondentul militar rus Aleksandr Sladkov considera ca o lupta generala pe frontul ucrainean poate avea loc pentru Odesa, iar in caz de victorie, Rusia va separa Ucraina de Marea Neagra, o va lipsi de statutul de tara maritima si va ajunge in Transnistria.

Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat joi ca a oferit tot sprijinul pe care l-a promis Moscovei in contextul campaniei militare a Rusiei in Ucraina, pentru care autoritatile de la Minsk au pus la dispozitie teritoriul tarii pentru trupele si logistica rusa, transmite EFE.