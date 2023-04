Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va ramane intotdeauna importanta pentru Europa, a declarat intr-un interviu pentru Reuters ministrul de Externe al Austriei, Alexander Schallenberg, afirmand ca a gandi altfel este o iluzie. „Dostoievski si Ceaikovski raman o parte a culturii europene, fie ca ne place sau nu. Va continua sa fie…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, au vorbit mai putin de 10 minute, joi, in marja reuniunii G20 de la New Delhi, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat al SUA. Este prima intalnire fata in fata a sefilor diplomatiei de la Washington…

- Polonia va livra 14 tancuri Leopard 2 Ucrainei in „urmatoarele doua sau trei saptamani”, odata ce antrenamentul trupelor ucrainene va fi finalizat, a anunțat ministrul de Externe al tarii, potrivit CNN. Lukasz Jasina, purtatorul de cuvant al Ministerului polonez de Externe, a declarat ca Varsovia sustine…

- Ministerul de Externe al Rusiei a convocat-o, marți, pe ambasadoarea SUA in Rusia, Lynne Tracy, spunand ca aceasta a fost solicitata „in legatura cu implicarea tot mai mare a Statelor Unite in ostilitațile de partea regimului de la Kiev”, relateaza CNN. „Nota de protest inmanata ambasadorului subliniaza…

- Rusia va pretinde ca orașul Bahmut a fost capturat pentru a marca un an de la invazia din 24 februarie, indiferent de realitatea de pe teren, a afirmat Ministerul britanic al Apararii, citat de The Guardian. Este probabil ca forțele rusești sa fie supuse unei presiuni politice tot mai mari pe masura…

- Franta si-a indemnat, luni, cetatenii sa paraseasca fara intarziere Belarusul din cauza ofensivei armate a Rusiei impotriva Ucrainei, a anuntat Ministerul de Externe de la Paris. „Cetatenii francezi aflati in Belarus sunt sfatuiti sa paraseasca tara pe cale rutiera, fara intarziere, prin punctele de…

- Inca 10 romani au fost imbarcați, miercuri seara, in Turcia, intr-o aeronava militara, pentru a fi repatriați, a anunțat ministerul roman de Externe. Pana acum au mai fost aduși in țara, pe 6 și pe 7 februarie, alți 21 de cetațeni romani. Printre cei 10 cetațeni romani repatriați miercuri, 8 februarie,…

- Tratatul intre Rusia si SUA cunoscut ca Noul START, privind controlul armamentului nuclear, ar putea expira dupa 2026, a afirmat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, intr-un interviu difuzat luni de agentia RIA Novosti, preluata de Reuters. „Este un scenariu foarte posibil”, a spus el. Negocierile…