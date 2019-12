Se spune ca fiecare An Nou aduce cu sine noi energii in viețile noastre. Exista insa oameni care nu au așteptat niciodata un nou an pentru a-și „schimba feng shui-ul”. Pur și simplu iși schimba viața și energiile care o ghideaza, pentru ca așa simt. Și fac acest lucru cand vor, cand simt nevoia, cand se simt pregatiți. Este și cazul lui Cristian Daniel Sabin Vasile (cu numele „de scena”, pe scurt, Sabin Vasile), care s-a reinventat prin pasiunea de a picta și de a scrie. Dar nu...