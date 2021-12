Dacă am putea comunica instantaneu, am putea trimite mesaje în trecut De ce comunicarea cu viteze superluminice incalca legea cauzei și efectului. Comunicarea instantanee ar permite transmiterea de mesaje in trecut Daca am comunica prin mesaje cu un prieten aflat intr-o calatorie catre cea mai apropiata stea, Proxima Centauri, și am deține o știința secreta prin care comunicarea se poate face instantaneu, atunci am avea parte de paradoxuri, cum ar fi primirea raspunsului la un mesaj pe care inca nu l-am trimis. Legea cauzei și efectului ar fi rasturnata, iar universul nu ar mai avea sens. Iata de ce. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

