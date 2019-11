Daca altii taie, noi plantam. Am inceput acum 20 de ani, impreuna cu unchiul meu si cu fratele meu. De atunci si pana acum, peste 400 de arbori din toate speciile decoreaza gradina noastra, pe care au transformat-o intr-un veritabil parc. Si continuam, toamna de toamna. Astazi - inca 30 de puieti de molid si-au gasit locul in pamant, atat in parculetele noastre cat si in parcul domeniu publ ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

