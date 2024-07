Stiri pe aceeasi tema

- O fosta invațatoare, in varsta de 82 de ani, care locuiește singura in localitatea Zarnești – Fundeni din județul Buzau, a disparut fara urma de o saptamana. Ultima data a vorbit cu cineva din familie pe 27 iunie. Rudele au anunțat dispariția femeii doua zile mai tarziu, iar de atunci, forțe impresionante…

- Familia unei varstnice din Fundeni-Zarnești face un apel public, dupa ce femeia a plecat de acasa, in urma cu doua zile, dar nu s-a mai intors. ,,Persoana disparuta din data de 28.06.2024. Doamna se numește Popescu Aurica, locuiește in Fundeni-Zarnești. A plecat de acasa vineri dimineața și nu reușim…

- A disparut fara urma un barbat din localitatea clujeana Mera, comuna Baciu. Barbatul a plecat voluntar de la locuința sa in data de 31 mai și nu a mai revenit pana in prezent. Familia și poliția il cauta! „La data de 3 iunie a.c., in jurul orei 14.55, polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- Poliția cauta o adolescenta din Cluj Napoca care a disparut de acasa. La data de 14 mai a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca Rostaș Casandra, de 17 ani, din Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la domiciliu, iar din cursul saptamanii trecute nu mai raspunde la telefon.…

- VIDEO: Percheziții la Botoșani. Ce cauta oamenii legii Polițiștii din cadrul Politției Orașului Bucecea, cu sprijinul polițiștilor de ordine publica și a celor de la acțiuni speciale au pus in executare, in aceasta dimineața 18 Percheziții domiciliare la persoane banuite de braconaj piscicol din com.…

- Un baiat in varsta de 14 ani din Cluj-Napoca este cautat de politisti, dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Oamenii legii cer ajutorul populației pentru gasirea lui.„La data de 16 aprilie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca minorul CSABOI GHEORGHE-IOAN LIVIU,…

- Polițiștii doljeni cauta o femeie de 26 de ani, din comuna Rast. Potrivit oamenilor legii, dispariția a fost anunțata vineri noaptea, de soțul femeii de 26 de ani. Oamenii legii spun ca femeia ar fi plecat de acasa vineri noaptea, in jurul orei 23.45, iar de atunci nu a mai fost vazuta. ”In noaptea…

- Autoritațile din București incearca sa dea de urma unei adolescente in varsta de 17 ani, care a plecat joi, in jurul orei 1,00, de la domiciliu din Sectorul 2 si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza Poliția Capitalei.Conform unui comunicat al polițiștilor, minora disparuta se numeste Maria Geanina…