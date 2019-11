Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca oamenii de care te inconjori, mediul in care traiești iți dicteaza starea de spirit. Daca simți nevoia unei infuzii de voie buna in viața ta, probabil ca e timpul sa nu mai ignori mesajele evidente. Poți incepe cu o piesa noua in decorul anost al casei, pentru ca apoi sa descoperi și alte…

- Un pescar din Kunming, China, a avut o surpriza de proporții atunci cand a observat un crap intr-un lac. Peștele parea sa aiba chip de om, așa ca l-a filmat imediat in timp ce se apropia de suprafața apei. "Daca prinzi acest peste, omoara-l imediat!". Specialistii avertizeaza, traieste inclusiv…

- Cu ocazia celebrarii a 50 de ani de existența, Samsung a cerut unui grup de 6 experți britanici sa imagineze cum va arata viitorul in 2069. Direcțiile abordate au fost sanatatea, alimentația, habitatul, divertismentul și viața cotidiana. Dintre toate proiectele s-a remarcat unul care a abordat chestiunea…

- Abia a fost lansat si primeste o actualizare. Nu de voie, de nevoie. Vorbim despre Google Pixel 4. Intre timp, sud coreenii de la Samsung si-au propus sa scape de orice decupaj de pe ecranul telefonului. Solutia:...

- Un sfert din generatia Z are o perspectiva mai degraba negativa asupra viitorului, releva studiul KidsFutureMonitor, realizat de Unlock Market Research in randul copiilor si tinerilor din marile orase, considerati a fi cei mai expusi influentei media. Cand se gandesc la viitor, copiii si tinerii…

- In ultimii ani, din ce in ce mai multe companii si case de moda incearca sa incorporeze in afacerile lor practici sustenabile sau prietenoase cu mediul. Cea mai recenta editie a Saptamanii Modei de la Londra, din septembrie, este un bun exemplu, podiumurile fiind dominate de branduri care pun accent…

- Descoperire de ultima ora. Medicii au reușit! Se știe cum scapi imediat de viroze și raceli! Specialiștii vin cu vești neașteptate pentru noi toți. Este vorba de leacul pentru viroze și raceli. Aceștia au facut o descoperire incredibila. Specialiștii au facut o descoperire revoluționara in medicina.…

- La fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate, însa dupa câteva ore de cautari, oamenii legii nu au gasit niciun obiect explozibil, iar alerta cu bomba s-a dovedit a fi una falsa. Solicitata telefonic, Natalia Stati, ofițerul de presa al Poliției Capitalei,…