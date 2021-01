DaBaby lanseaza single-ul “Masterpiece”

DaBaby incepe anul in forta cu single-ul “Masterpiece”, in care abordeaza pe scurt implicarea sa in controversatul subiect Walmart din noiembrie 2018. Produs de catre DA Got That Dope, melodia de trei minute cu o energie incredibila atinge si incidentul din urma cu aproximativ trei ani, in urma caruia DaBaby a fost acuzat ca a impuscat o femeie, insa acuzatiile au fost retrase in 2019, pentru ca a fost un accident. “They just told me that somebody die / But it don’t bother me, that’s a G thing / No, it don’t bother me, it’t the G way / I don’t know what went down at that Walmart / I don’t know…