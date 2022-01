DaBaby a lansat piesa BOOK IT DaBaby a lansat piesa “BOOK IT”. Artistul spera ca 2022 sa fie un an mai bun pentru cariera sa. Dupa multitudinea de controverse atasate numelui sau in a doua jumatate a anului 2021, el a continuat sa lanseze muzica noua intr-un ritm rapid. C In ultimele zile, DaBaby a lansat cateva piese noi care l-au aratat experimentand in afara taramului sau obisnuit, din punct de vedere al productiei. Cu toate acestea, se pare ca el a revenit la elementele de baza cu lansarea “Book IT”. Dupa lansarea mai multor mixtape-uri in perioada 2014-2018, DaBaby a intrat pe scena mainstream odata cu albumul “Baby on… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DJ Sava revine cu un nou hit in 2022. Buzoianul a lansat o piesa speciala, cu același vibe care este deja foarte bine cunoscut de public. Artistul și-a promovat noua piesa, ,,Shisha”, la matinalii Razvan și Dani și a spus ca anul acesta s-a hotarat sa schimbe ceva. Daca pana acum buzoianul DJ Sava lansa…

- Adele – artista care a renascut CD-ul, cuceritoarea tuturor topurilor internaționale – revine cu un videoclip nou-nouț pentru „Oh My God”, un moment culminant pentru recentul ei album, 30. Cantareața a oferit un teasing printr-un scurt trailer pe rețelele de socializare, deși orice material semnat de…

- Nicolae Robu, fost primar al municipiului Timisoara, a anuntat ca ”liber de responsabilitati publice” a finalizat una dintre compozitiile sale muzicale. Fostul edil a postat pe Facebook o inregistrare video in care apare cantand melodia sa pe versurile lui Mihai Eminescu. ”Liber de responsabilitati…

- Telescopul James Webb a fost lansat cu succes sambata, la bordul rachetei Ariane 5, din Guyana Franceza. Telescopul a fost conceput sa realizeze observatii aprofundate in Univers și pentru a studia atmosfera planetelor indepartate, t Lansarea acestui succesor al telescopului Hubble a fost amanata de…

- In prima simbata din luna decembrie adolescenta Kayla a lansat prima ei piesa originala care se numește „4 AM”. Deși avea mai multe idei de melodii intr-un final s-a concretizat aceasta pe care a decis imprena cu producatrul Alin Nicodim sa o lanseze in apropiere de Moș Nicolae ca un cadou pentru viitorii…

- Tanara artista Antonia Radulescu a lansat o noua piesa care poarta titlul de Love Catharsis, care va fi inclusa pe albumul de debut al timișorencei care a susținut un concert in deschiderea celor de la Monokrom in aceasta vara, in cadrul stagiunii muzicale derulate de In Spatele Casei (Casa Tineretului).…

- OneRepublic, trupa nominalizata la premiile GRAMMY®, a lansat o noua melodie – „Sunshine”. Piesa apare in lungmetrajul Clifford the Big Red Dog, care descrie dragostea unei fete pentru un cațeluș pe nume Clifford, iubire sa imensa facandu-l pe caine sa creasca la o dimensiune enorma. Recent, OneRepublic…

- Adda este in doliu. Unul dintre cei mai buni rapperi ai Romaniei s-a stins din viața la numai 35 de ani. Fanii artistei au ramas șocați de vestea pe care cantareața le-a dat-o pe rețelele de socializare. Rapperul Țeasta a murit la 35 de ani Doliu in lumea artiștilor din Romania. Rapperul Țeasta a murit…