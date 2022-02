Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza face ce face și iși surprinde din nou fanii de care se bucura in mediul online! Recent, jurata de la X Factor a pozat intr-o ipostaza incendiara! Ei bine, nu asta este de mirare pentru ca marea comunitate s-a obișnuit deja cu astfel de fotografii, insa de data aceasta i-a scapat un detaliu…

- Bogdan de la Ploiești face ce face și atarge din nou atenția tuturor! La o ora destul de tarzie a postat mai multe fotografii unice cu Theo Rose. Ei bine, deși este in vacanța, se pare ca artistul nu poate sta prea multa fara sa o vada pe cea mai indragita colega de breasla a lui. Iata in ce ipostaza…

- Delia Matache este departe de meleaguril romanești, insa asta nu inseamna ca nu iși face timp pentru marea comunitate de fani de care se bucura in mediul online. Recent, frumoasa artista s-a fotografiat in vacanța fara machiaj și fara filtre de infrumusețare. Cum au reacționat fanii cand au vazut-o!

- Adda, in varsta de 29 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste ale industriei muzicale romanești. Iubita de public și cunoscuta pentru atitudinea mereu joviala, artista ascunde o poveste pe care nimeni nu ar fi banuit-o. Recent, ea a vorbit cu lacrimi in ochi despre problemele cu care se confrunta,…

- Ioan Andone (61 de ani), fostul mare jucator și antrenor al celor de la Dinamo, ii critica pe actualii jucatori din Ștefan cel Mare, pe care ii considera vinovați pentru locul ocupat de Dinamo la final de 2021. ...

- Sa ai un caine acasa este intotdeauna o binecuvantare: nu numai ca sunt prieteni iubitori si loiali, dar iti pot salva chiar viata. Am vazut cazuri in care patrupezii fac tot ce le sta in puteri pentru a-si proteja stapanii sau pentru a-i avertiza cu privire la eventuale pericole. Acum, o femeie isi…

- Cu toții știm ca traficul este foarte intens in aceasta perioada, astfel ca toata lumea se imparte intre ultimele cumparaturi pentru Craciun și munca. Ei bine, aflata la o coada interminabila, Theo Rose a rabufnit pe rețelele de socializare. Artista nu s-a mai putut abține și a povestit fanilor din…

- Saveta Bogdan s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate, astfel ca a fost la un control medical pentru a afla daca totul este in regula. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca fost deranjat de atitudinea medicilor.