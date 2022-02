Da, l-am văzut tot o dată! Nu stiu in ce masura aceia mai tineri dintre dumneavoastra isi amintesc de talk show-urile pe probleme de fotbal de acum vreo doua decenii, dintre care cel mai notoriu era cel moderat de Ovidiu Ioanițoaia, duminica noaptea, dupa terminarea ultimului meci al etapei. Mai trebuie aratat si ca etapa se ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

- Ovidiu Ioanițoaia se intoarce! In aceasta seara, de la ora 19:00, „Prietenii lui Ovidiu” bifeaza un nou episod. Invitatul unul de seama! Nimeni altul decat Edward Iordanescu, noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Romaniei.

- Derby-ul FCSB - CFR Cluj e comentat live pe GSP.ro de Catalin Țepelin (redactor-șef GSP), Ovidiu Ioanițoaia (director GSP) și Cristian Geambașu (editorialist GSP). Mai jos poți citi opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauza și de la final. Inainte de FCSB - CFR Cluj: la ce sa ne așteptam Ovidiu…

- Tudorel Stoica a fost unul din stalpii Stelei inainte de Revoluție, deși la marele meci cu FC Barcelona, finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, a lipsit, fiind suspendat. La trei decenii de atunci recunoaște ca „fara Valentin Ceaușescu, acum eram mort”.Steaua a reușit o performanța extraordinara…

- Artistul Victor Socaciu a incetat din viața, dar lasa in urma lui o bogata cariera muzicala, dar mai ales celebrul imn al Rapidului. Imnul a fost compus de catre Adrian Paunescu și ulterior cantat de catre Victor Socaciu, inca din anul 1980. „Acest imn s-a nascut foarte simplu. Era iunie 1980,…

- Ion Craciunescu (71 de ani) crede ca Dan Petrescu (53 de ani) așteapta sa vada adversarii Romaniei din Nations League, inaintea de a accepta oferta Federației Romane de Fotbal. Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a negociat cu FRF venirea la naționala. Intr-un dialog cu Ovidiu Ioanițoaia, „Bursucul”…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a negociat cu FRF venirea la naționala. „Bursucul” va da un raspuns la finalul anului. In cazul in care Petrescu va accepta oferta Federației, Nelugu Varga, patronul campioanei, iși poate pune in sfarșit in aplicare planul de a il aduce pe prietenul Adrian Mutu…

- Duelul dintre CS Universitatea Craiova și FCSB e comentat live pe GSP.ro de Ovidiu Ioanițoaia (director GSP), Cristian Geambașu (editorialist GSP) și Dan Udrea (reporter GSP). Mai jos vei gasi opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauza si de la final. Inainte de Craiova - FCSB: la ce sa ne așteptam…

- Anamaria Prodan Reghecampf, fiica regretatei cantarețe de muzica populara Ionela Prodan, va prelua conducerea a doua noi televiziuni – Realitatea Sportiva și Realitatea Star. Prodan va fi și acționar la cele doua televiziuni. “Anamaria Prodan este cunoscuta drept una dintre cele mai puternice si influente…