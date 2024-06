Distribuția piesei „Da-i bataie!” reunește șapte actori-vedeta, pentru prima data in același spectacol, cu toții pe aceeași scena: Mirela Oprișor, Vlad Zamfirescu, Marius Manole, Diana Roman, Medeea Marinescu, Șerban Pavlu și Andi Vasluianu. Piesa se va juca la Consiliul Județean marțea viitoare, pe 11 iunie, iar daca veți fi prezenți veți putea vedea in acțiune … Articolul „Da-i bataie!”, o piesa cu șapte vedete! apare prima data in Opinia Buzau .