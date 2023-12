Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru a transmis un mesaj pe contul de socializare, la scurt timp dupa ce Alexandra Capitanescu a caștigat Vocea Romaniei 2023. Concurenta a mai participat in trecut la show-ul Next Star, emisiune prezentata la Antena 1 chiar de Dan, in urma cu ceva ani.„«O alta fetița de la Next Star a luat Vocea…

- Alexandra Capitanescu a caștigat „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11 și marele premiu in valoare de 100.000 de euro. Tanara are 19 ani, este din Galați și studiaza la Facultatea de Fizica, dorindu-și sa devina fizician medical, scrie adevarul.ro .

- Cel de-al 11-lea sezon Vocea Romaniei s-a incheiat, vineri seara, in aplauzele publicului care și-a adjudecat caștigatorul. In urma voturilor celor de acasa, Alexandra Capitanescu a fost desemnat cea mai buna voce a Romaniei in acest an. Emisiunea Vocea Romaniei a fost aseara lider incontestabil de…

- Alexandra Capitanescu e printre cei 4 finaliști de la „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11. Tanara in varsta de 19 ani lupta pentru premiul cel mare al emisiunii de la Pro TV, premiu in valoare de 100.000 de euro.Patru concurenți se dueleaza vineri seara, de la 20.30, la Pro TV, in finala „Vocea Romaniei”…

- Doua tinere din Galați, Alexandra Sirghi și Alexandra Capitanescu, au cantat spectaculos in Live la Vocea Romaniei, iar publicul a decis ca ambele trebuie sa se califice in semifinala competitiei. „Vocea ta a sunat oțel... este ceva magic cu tine, rar vezi așa ceva”, au spus antrenorii.

- Irina Rimes a reacționat dupa ce a fost comparata cu Theo Rose, dupa neințelegerile care au avut loc la „Vocea Romaniei”. Artista din Republica Moldova a lasat un comentariu pe pagina de Instagram a colegei sale de la PRO TV.Dupa neințelegerea care a avut loc la „Vocea Romaniei”, fanii au inceput sa…

- Beatrice (Beti) Iordachescu, in varsta de 17 ani, a facut spectacol la Vocea Romaniei in ediția de vineri, 6 octombrie. In urma cu 5 ani, ea a mai participat la Vocea Romaniei Junior.„Ma bucur mult ca am ajuns din nou la Vocea Romaniei, cand eram mai mica am fost și la Vocea Junior și cred ca e o șansa…

- O noua ediție incendiara Vocea Romaniei a avut loc vineri, 22 septembrie la Pro TV. Pe scena au urcat cele mai bune voci iar concurenții talentați au intors scaunele și au ajuns la antrenorul preferat.Imba, pe numele ei Nika, este o tanara cantareața din Ucraina, care s-a stabilit in Romania dupa ce…