[Dă binele mai departe] Biofarm donează 1 milion de lei pentru lupta împotriva Covid-19 București, 15.04.2020 – Biofarm se alatura luptei de combatere a noului Coronavirus in Romania printr-o donație de 1 milion de lei. Aceste fonduri vor contribui la sprijinirea echipelor medicale din prima linie cu echipamente de protecție și aparatura medicala. „Binele de a trai mai bine, sloganul care ne definește și este in armonie cu valorile noastre, ne conduce și in acest demers. Am ales sa donam 1 milion de lei pentru ca cei din linia intai sa poata lupta impotriva noului Coronavirus, sa poata achiziționa echipamentele necesare pentru a se putea proteja pe sine, pe pacienții aflați acum… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

