D-l Goe revine cu o noua piesa, "23 decembrie", lansata acum in apropierea sarbatorilor de iarna "23 decembrie" este despre "o poveste (ne)traditionala intre o clujeanca si un bucurestean care isi consuma povestea de iubire doar o zi pe an, indiferent de statut. Stim ca pentru multi ziua de 23 decembrie este o zi importanta in care multi se intorc acasa sau se pregatesc pentru sarbatoare Craciunului, dar mai sunt si unii dintre noi care se simt singuri, iar aceasta piesa este despre povestea lor si le este dedicata lor", spune D-l Goe. Dl. Goe este proiectul de muzica, teatru si viata al domnilor: Dani, Colorian, Migudel, Bimus, Horea si Serban. Toti acesti domni vin dintr-un background teatral,…

- Dl. Goe este proiectul de muzica, teatru si viata al domnilor Dani, Colorian, Migudel, Bimus, Horea si Serban. Toti acesti domni vin dintr-un background teatral, background pe care il imbratiseaza perfect cu muzica si aparitiile lor live. Numele trupei este dat de catre domnul Dani, ideea venindu-i…