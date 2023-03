CyberStart, cursul gratuit de securitate cibernetică, anunță prima promoție certificată Fundația EOS – Educating for an Open Society – Romania in parteneriat cu Microsoft anunța prima generație de absolvenți certificați in securitate cibernetica. Programul de calificare profesionala CyberStart și-a premiat absolvenții pe 31 martie, in cadrul evenimentului CyberStarter Challenge 2023, organizat la sediul Microsoft din Bucuresti. Frecvența și diversificarea atacurilor cibernetice atat pentru utilizatori cat și pentru companii, au incurajat peste 400 de cursanți beneficiari sa se inscrie online la cursurile CyberStarterde formare, dezvoltare si reconversie profesionala in domeniul securitații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

