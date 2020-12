Stiri pe aceeasi tema

- ​Sony a anunțat ca retrage mult-așteptatul joc Cyberpunk 2077 de pe platforma PlayStation Store, dupa ce foarte mulți dintre cei care l-au cumparat s-au plâns ca au întâmpinat o mulțime de probleme la el. Jocul produs de polonezii de la CD Projekt a fost laudat de mulți, dar dupa primele…

- Cyberpunk 2077 este poate cel mai discutat și dezbatut subiect din industria de gaming din ultimii ani, iar lansarea acestuia a venit cu bucurie pentru cei care se joaca pe PC și cu probleme destul de mari pentru cei care se joaca pe consolele care sunt de acum de generație veche, PlayStation 4 și Xbox…

- Cyberpunk 2077 a fost unul dintre cele mai așteptate jocuri ale ultimului deceniu iar fanii polonezilor de la CD Projekt Red au fost dezamagiți pe alocuri, avand in vedere lansarea nu tocmai buna pe care compania a pus-o la cale. Jocul fusese amanat deja in patru randuri, in 2020, iar situația actuala,…

- Mai mulți utilizatori de Facebook Messenger și Instagram intampina probleme tehnice atunci cand folosesc aceste platforme, precum și platforma dedicata companiilor, Workplace, a anunțat compania.

- Ugur Sahin, fondatorul, alaturi de soția sa, Oezlem Tuereci, al companiei BioNTech, care a inventat vaccinul Pfizer-BioNTech, a ajuns printre cei mai bogati 500 de oameni din lume, cu o avere estimata la 5,1 miliade de dolari, scrie Mediafax. Actiunile companiei au crescut cu cateva procente doar in…

- Autoritatea sanitara braziliana Anvisa a declarat miercuri ca un voluntar dintr-un studiu clinic al vaccinului COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford a murit, dar a adaugat ca procesul va continua. Oxford a confirmat planul de a continua testarea, spunand intr-o declaratie ca, dupa…

- Un avion al companiei FlyOne cu peste 170 de pasageri la bord, ce a decolat din Aeroportul Internațional Chișinau și urma sa aterizeze in Sharm el-Sheikh ieri, s-a reintors la Chișinau, din cauza unei posibile defecțiuni. Informația a fost confirmata, pentru UNIMEDIA, de Valeria Dumitriu, PR manager…

- "Andrei ar fi fost vazut pentru ultima oara sambata, in timp ce intra intr-o cladire abandonata. Nimeni nu știe ce s-ar fi putut intampla peste noapte", relateaza Adrian Jatareanu, corespondentul Kanal D la Brașov. "M-a lovit in inima așa, in suflet. Nu-mi venea sa cred. Am crezut ca e o gluma.…