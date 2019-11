#CyberFiles/ NotPetya, mărul discordiei între Occident şi Kremlin Recordmenul pagubelor produse in urma unui atac cibernetic masiv este "viermele" ExPetr sau NotPetya (o varianta a virusului Petya), cel care s-a propagat, in 2017, cu repeziciune sub forma de ransomware prin adresele de e-mail ale companiilor din intreaga lume. Tinta predilecta a celor care au creat acest virus au fost companiile din Ucraina, dar nu au scapat de surprize neplacute nici Belgia, Olanda, Germania si chiar Australia sau Statele Unite ale Americii. Tipologia unui ransomware deghizat in "stergator" NotPetya a intrat in actiune in vara anului 2017, sub forma unui ransomware si a vizat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

