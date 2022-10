Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns la varsta de 57 de ani, Gheorghe Hagi este convins ca va avea un sprijin bun la batranețe. ”Regele” are mari pretenții la cei doi copii ai sai sa-i intoarca grija pe care a avut-o el și Marilena, soția sa, fața de Kira (26 de ani) și Ianis (23 ani). ”Aștept ca la batranețe sa imi plateasca concediile…

- Ladislau Csendes și Madalin Sandu, soliștii „Dublului concert pentru vioara și orchestra” al Filarmonicii Pitești Filarmonica Pitești organizeaza joi, 29 septembrie, de la ora 19.00, in sala „Simfonia”, ultimul concert simfonic al lunii. Alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești, dirijata…

- Filarmonica ”George Enescu” din Botoșani a intrat vineri seara in stagiunea aniversara, a 70 – a de la inființarea instituției, cu un concert care și-a dorit a trasa o punte imaginara intre Romania și Republica Moldova.

- Un curs dedicat artistei Lana Del Rey a fost lansat la Universitatea din New York. Cursul va analizaS asocierile cantaretei cu mișcarile sociale al acestor timpuri, dar și influența sa in muzica contemporana. Cantareata Lana Del Rey urmeaza sa fie studiata incepand de luna viitoare la Universitatea…

- Violonistul David Garrett a decis sa renunte la apartamentul sau din New York pentru a-și cumpara o vioara in valoare de 3,5 milioane de euro, instrumentul fiind realizat de Guarneri la Cremona, in 1736.

- Violonistul David Garrett si-a facut un cadou frumos de ziua de nastere. La implinirea varstei de 42 de ani, el a cumparat pentru 3,5 milioane de euro, la o licitatie la Neuilly/Seine, o vioara realizata in 1736 la Cremona de lutierul Bartolemeo Giuseppe Guarnerius cunoscut sub numele de „del Gesu”,…

- Cei trei finalisti ai Sectiunii de Vioara din cadrul Concursului "George Enescu" 2022 au fost anuntati duminica, in urma Semifinalelor ce au avut loc in 10 si 11 septembrie. In Finala de pe 13 septembrie, pe scena Ateneului Roman vor rasuna, in interpretarea celor trei tineri muzicieni, doua capodopere…

- Din 4 septembrie, la Ateneul Roman, a reinceput magia Concursului International „George Enescu”. Si nu oricum, ci cu minunatia de Concert in do major pentru vioara, violoncel si pian de Beethoven, un concert ca o gradina vie, vesela, exuberanta.