CV plus o poză în costum de baie: Anunțul de angajare care a provocat scandal în Italia Ministerul italian al Muncii a demarat o investigație dupa ce o companie care cauta o recepționera a cerut candidatelor, pe lânga documentele care sa le confirme competențele, sa includa și o fotografie în costum de baie, scrie Guardian.



Anunțul, postat pe mai multe site-uri specializate în locuri de munca de catre o companie de securitate cu sediul la Napoli, stipula ca aplicanții trebuie sa fie de sex feminin, sa nu aiba mai mult de 30 de ani, sa vorbeasca fluent limba engleza, sa aiba propria mașina și sa aiba "un caracter luminos și un aspect atragator".… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

