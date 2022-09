Stiri pe aceeasi tema

- Ca subprefect, Richard Tiberius Budai are o lunga lista de atribuții de indeplinit. Ca Buday Richard Tibor – identitatea sub care il regasim pe același subprefect pe pagina oficiala a UDMR, formațiune care l-a propulsat la varful administrației bucureștene – trece drept un ilustru necunoscut, anunța…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca duminica dupa amiaza, pe A2 Bucuresti – Constanta, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul dinspre litoral catre Capitala, cu o medie de 40-45 de auto/minut. Valori de trafic ridicate se inregistreaza si pe DN 1 Ploiesti…

- Este alerta in București dupa ce un un individ a atacat doua tinere pe strada. Barbatul, pe trotineta, le-a ințepat in piept, una dintre ele ajungand la spital. Incidentul a avut loc in centrul Capitalei. Poliția Capitalei a anunțat ca miercuri seara, in jurul orei 21:25, polițiștii Secției 1 au fost…

- Dupa noua ani de pauza a curselor de linie, Aeroportul Baneasa din nordul Capitalei se redeschide luni, pe 1 august. Momentul coincide cu aniversarea a 110 ani de la inaugurare, a anunțat directorul Companiei Aeroporturi București. Trei companii sunt pregatite sa inceapa cursele de linie și charter.…

- Trei barbati suspectati ca au furat un seif cu 300.000 de euro, dintr-o locuinta din Bucuresti, au fost prinsi in urma unor perchezitii facute, marti, de politistii din Capitala. Politistii au pus in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in București și in judetul Ialomița, intr-un dosar privind…

- Politistii de la Brigada Rutiera a Capitalei au dat amenzi in valoare totala de 52.000 de lei si au retinut 18 permise de conducere, inclusiv pentru comportament agresiv la volan, in urma unor controale derulate in Bucuresti, in noaptea de sambata spre duminica. „In noaptea de 23/24 iulie 2022, politistii…

- Mai sunt doar cateva zile pana pe 17 iulie, cand teoretic se termina recensamantul, iar in Capitala aproape jumatate din populatie inca nu s-a recenzat. INS a infiintat mai multe puncte fix in Bucuresti pentru efectuarea recenzarii, iar unele sunt deschise zilnic, deci inclusiv in weekend, chiar si…